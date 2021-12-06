قوات الاحتلال تعدم فلسطينياً جريحاً في شوارع القدس

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القدس المحتلة - الوكالات: نفذت شرطة الاحتلال الاسرائيلية عملية اعدام ميدانية بحق شاب فلسطيني اتهمته بطعن إسرائيلي خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية رجلا يعبر الشارع ثم يستدير ويطعن أو يحاول أن يطعن عدة مرات رجلا من اليهود الأرثوذكس كان يمشي خلفه. ثم ركض المهاجم صوب أحد أفراد شرطة الحدود قبل أن يطلق هذا الشرطي وشرطي آخر الرصاص عليه عدة مرات وهو يخر صريعا على الأرض، وكل ذلك وقع في غضون 50 ثانية.

وأظهرت لقطات فيديو آخر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصور آخر بضع ثوان في الحادثة، شرطيا يطلق الرصاص على المهاجم مرتين وهو راقد بالفعل على الأرض.

وندد مسؤولون فلسطينيون بمقتل منفذ الهجوم وقالوا إنها ترقى إلى مستوى الإعدام وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان «قتل الشاب (محمد) سليمة وهو جريح هي جريمة حرب موثقة». ووصف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة «فتح» ورئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، الحادث في بيان مكتوب بأنه «عملية إعدام لشاب فلسطيني بدم بارد». ومن جانبه قال محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل إنها «عملية إعدام بدم بارد قام بها الاحتلال للشاب محمد شوكت أسليمه من مدينة سلفيت في القدس المحتلة». وأضاف «لنفترض جدلا أنه وحسب ادعائهم قام بطعن مستوطن فكما هو واضح كان بامكانهم السيطرة عليه وهو غير مسلح».

ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فردي الشرطة قائلا إنهما «تصرفا بسرعة كبيرة وحاسمة».

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس استدعاء الشرطيين لاستجوابهما وظهر في مقطع مصور آخر قوات الشرطة تمنع مسعفين من الوصول إليه مما تسبب في إطلاق دعوات لإجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للقوة. وقورن الحادث بما وقع عام 2016، عندما أظهر تسجيل مصور جنديا إسرائيليا يطلق النار على مهاجم فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض.

وذكرت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل، إن الشرطيين استجوبا بعد وقت قصير من الحادث، وأفرج عنهما من دون شروط.

