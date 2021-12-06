العراق.. تأجيل دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية

عربيات ودوليات

قضت محكمة عراقية، أمس، بتأجيل النظر في دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى 13 ديسمبر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، «قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي قدمها تحالف الفتح (يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي)».

وأوضحت الوكالة أن «المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى 13 ديسمبر الجاري».

ويعد تحالف «الفتح» مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ويقول تحالف «الفتح» إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء التزوير، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

والثلاثاء، أرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا، تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.

في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي عراقي، عن اجتماع جديد بين اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيعقد خلال الأسبوع الجاري في مقر إقامة الأخير بمحافظة النجف الأشرف.

وذكر المصدر لـ «النهار»، بأن «الاجتماع الأول الذي جرى الخميس الماضي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور جميع القيادات الشيعية، جرى خلاله الحديث على القضايا الرئيسية التي تخص البلد لاسيما خروج القوات الامريكية وتجريم التطبيع مع اسرائيل كذلك تطرق إلى القضايا الداخلية منها السلاح المنفلت وعدم التفريط بالسلم الاهلي والجدل الذي احدثته نتائج الانتخابات المبكرة وآلية تشكيل الحكومة الجديدة». ويضيف المصدر، أن «اللجان المنبثقة من الإطار التنسيقي التي ستتوجه إلى النجف الأشرف للقاء الصدر ستكون تفاوضية لوضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة وتجنب الخلافات والاشكالات ومن بعدها التوجه إلى باقي الكتل السياسية من المكونين السني والكردي». وأشار المصدر إلى أن «زعيم التيار الصدري يريد تشكيل حكومة من أغلبية سياسية بينما هناك أطراف أخرى في الاطار التنسيقي يسعون إلى تشكيل حكومة توافقية يشترك بها الجميع وعلى أن تكون المعارضة من القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة».

