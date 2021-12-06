مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران اليوم للمرة الأولى منذ 2016

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران اليوم للمرة الاولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا» أمس. وقالت الوكالة «يصل الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران الاثنين بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي». وبحسب الوكالة فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي خلال زيارته شمخاني «بالإضافة إلي كبار المسؤولين المحليين»، موضحة أنه من المتوقع «مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة» خلال الزيارة. وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري زار الشهر الماضي الإمارات حيث التقى في العاصمة أبو ظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة شاهين المرر. من جهة ثانية ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران في زيارة تستغرق يومين.