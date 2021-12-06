مكتشفو «أوميكرون» يفجِّرون مفاجأة: سيختفي وحده

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: فجرت احدى الباحثات التي كانت ضمن الفريق الذي اكتشف سلالة المتحور «اوميكرون» في جنوب افريقيا. مفاجأة بالاعلان انه «سيختفي بنفسه، ووحده».

وأوضحت الخبيرة حورية تجالي بحسب ما نقلت صحيفة «ليكسبريس» الفرنسية ان هذا الفيروس يحتوي على العديد من الطفرات التي يعتبرها جزء من المجتمع العلمي غير مستقرة، وبالتالي قد يختفي من تلقاء نفسه. الا انها اكدت في الوقت عينه ضرورة مراقبته، لأن من غير المعلوم كيف ستتفاعل تلك المتحورات الـ 32 مع بعضها، على صعيد نشر العدوى وقوة انتقالها.

يذكر ان المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانت اكدت سابقا انها لم تتلق «أي معلومات» تفيد بزيادة او ارتفاع عدد الوفيات جراء الاصابة بـ«أوميكرون» الا انها اوضحت ان عدد المصابين بين الأطفال ارتفع اكثر مقارنة بالمتغيرات السابقة لـ«كورونا».

في غضون ذلك ذكر تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توفر بعض الحماية ضد المتحور «اوميكرون» لأنها تحفز ليس فقط الأجسام المضادة ولكن الخلايا المناعية الأخرى التي تهاجم الخلايا المصابة بالفيروس،

وأوضح التقرير ان تلك الطفرات في «بروتين السنبلة» (spike protein) لا تؤدي الى اضعاف تلك الاستجابة، والتي يعتقد معظم الخبراء انها مفيدة في منع الأمراض الخطيرة والوفاة. كذلك، يروج بعض خبراء الصحة لجرعات معززة من اللقاحات لزيادة مستويات الأجسام المضادة، مستشهدين باحتمالية تضاؤل المناعة بعد ستة اشهر او اكثر من التطعيم.

بدوره، حض انتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الناس على الحصول على جرعة معززة، مشيراً الى انها ستوفر على الأرجح حماية اضافية ضد الأمراض الشديدة. واضاف «قلناها مراراً وتكراراً وهي تستحق التكرار. اذا لم يتم تطعيمك، احصل على التطعيم، احصل على التعزيز اذا تم تطعيمك استمر في استخدام طرق الوقاية، وهي الكمامات، وتجنب الازدحام والأماكن سيئة التهوية.

ومنذ ظهور متحور اوميكرون الجديد من كورونا، تصاعدت الدعوات الى اخذ الحيطة والحذر، فضلا عن العودة الى الاجراءات الواقية من انتقال العدوى. فيما دعت منظمة الصحة العالمية الى التريث وعدم الهلع، مؤكدة ان اللقاحات ضد فيروس كورونا لا تزال فعالة في مواجهته.

