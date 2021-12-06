إندونيسيا ..13 قتيلاً جرّاء ثوران بركان «سيميرو»

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جاكرتا - الوكالات: قتل 13 شخصا في اندونيسيا جراء ثوران بركان «سيميرو» في حين يواصل رجال الانقاذ البحث في المنطقة التي طمرها الرماد.

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث عبد المهاري ان «عدد القتلى الآن 13 قتيلا لقد عثر رجال الانقاذ على مزيد من الجثث» مشيرا الى انقاذ 10 اشخاص حوصروا بسبب ثوران البركان.

وثار بركان «سيميرو» الاندونيسي في شرق جاوة السبت مخلفا اضافة الى القتلى عشرات الجرحى، في حين فر الآلاف من منازلهم.

وذكرت الوكالة ان 35 شخصا على الأقل نُقلوا الى المستشفى، كما قال نائب رئيس منطقة لوماجانغ القريبة في مؤتمر صحافي ان 41 اصيبوا بحروق. وفي قرية كورا كيروبوكان دمرت الحمم البركانية منازل اكثر من 300 عائلة. وعثر في هذه القرية الواقعة في منطقة لوماجانغ على جثة، في حين يعاني 41 شخصا بينهم امرأتان حاملان من حروق بالغة، وفق ما افاد به نائب حاكم لوماجانغ. وأوضح المصدر نفسه ان لوماجانغ باتت معزولة بسبب الحمم التي دمرت احد الجسور.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون عندما ثار البركان في وقت غطت فيه سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية كما اقامت السلطات المحلية محيطاً امنياً بطول 5 كيلومترات حول الفوهة.

ويعود آخر ثوران لبركان «سيميرو» الى ديسمبر 2020، وتسبب حينها في هروب آلاف الأشخاص، كما غطى الرماد قرى بكاملها.

