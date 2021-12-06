الولايات المتحدة تحذر: إيران لم تظهر موقفاً جدياً في فيينا

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اتهمت الولايات المتحدة ايران بعرقلة المفاوضات لانقاذ الاتفاق النووي بينما تواصل تطوير برنامجها وحذرت من انها «لا يمكنها ان تقبل» ذلك، لكنها لم تغلق باب الحوار. وقال مسؤول رفيع عائد من المفاوضات في العاصمة النمساوية ان «ايران لم تظهر موقف بلد يفكر جديا في عودة سريعة» الى اتفاق 2015 الذي هدف الى منع طهران من حيازة سلاح نووي. ويتطابق هذا الاستنتاج الأميركي مع ملاحظات المفاوضين الأوروبيين.

واستؤنفت الاثنين الماضي المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، والتي بدأت في ابريل قبل ان تتوقف في يونيو بعد انتخاب رئيس ايراني محافظ متشدد.

ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى الموقعة، وهي المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

واعتبر المسؤول الأميركي انه في وقت اظهرت الولايات المتحدة «صبرا» خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، فان الجمهورية الاسلامية «واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي في شكل استفزازي». وتابع انه مع عودتها اخيرا الى فيينا قدمت طهران «اقتراحات تشكل تراجعا عن كل التسويات التي اقترحتها» من ابريل الى يونيو وذلك بهدف «الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون وخصوصا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد». وأردف المسؤول «لا يمكن ان نقبل بوضع تسرع فيه ايران وتيرة برنامجها النووي مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية»، مكررا تحذيرا وجهه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن. وتبدو واشنطن على وشك مغادرة المفاوضات اكثر من اي وقت، وتقول انها تستعد «لوضع لم يعد من الممكن فيه» انقاذ الاتفاق. لكن المسؤول اكد ان قرار قطع الحوار وتنفيذ الخطة «ب» التي لا تزال خطوطها العامة غير واضحة، والتي تهدد باغراق الشرق الأوسط في اضطرابات شديدة، لم يتخذ بعد. وأوضح ان واشنطن تأمل ان تعود طهران قريبا الى هذه المحادثات «مع استعداد للتفاوض بجدية» وهو امر يرجح ان يتم منتصف الأسبوع المقبل وان كان المنسق الأوروبي لم يحدد بعد الموعد. وشدد المسؤول الأميركي الرفيع مرة اخرى السبت على ان الدبلوماسية هي الطريق الأنسب لادارة الرئيس جو بايدن، لكن لديها «أدوات اخرى» يمكن ان تلجأ اليها. وقال انه في حال لم تلتزم ايران الجدية «سنضطر الى اللجوء الى ادوات اخرى، ادوات يمكنكم تصورها، لمحاولة زيادة الضغط على ايران»، بدون ان يكشف تفاصيل اخرى.

