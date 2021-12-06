واشنطن وحلفاؤها يحذِّرون «طالبان» من قتل عناصر الأمن السابقين

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعت الولايات المتحدة، ومجموعة من الدول المتحالفة معها حركة طالبان الى انهاء عمليات القتل التي تستهدف اعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية. وطالبت الدول الـ22، في بيان مشترك، الحركة باحترام تعهدها بعدم الحاق الضرر بالحكومة او افراد الأمن السابقين. وجاء في البيان «اننا نشعر بقلق عميق ازاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل سريعة دون محاكمة وحالات اخفاء قسري».

ويأتي هذا البيان في اعقاب تقرير دامغ عن عمليات القتل والاختطاف من قبل النظام الذي تديره حركة طالبان. ووثق التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» اكثر من 100 عملية اعدام واختطاف لمسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية، منذ ان سيطرت طالبان على البلاد قبل اربعة اشهر تقريبا. كما وثق التقرير مقتل 47 شخصا من افراد قوات الأمن الأفغانية الذين استسلموا لطالبان او اسروا من قبلها بين 15 اغسطس و31 اكتوبر. على الرغم من تأكيدات الحركة انها لن تتعرض لموظفي الحكومة السابقين بأذى.

وأوضح البيان المقتضب الصادر عن الولايات المتحدة والموقع من كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 دولة اخرى، المخاوف العميقة التي تحدث عنها التقرير، ودعا الى اجراء تحقيق شامل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء فضلا عن حالات الاخفاء القسري.

وخلص البيان الى ان الدول الموقعة «ستواصل مراقبة وتقييم حركة طالبان من خلال افعالها».

وكانت هناك الكثير من الحالات التي اظهرت تعارضا في تصرفات طالبان مع ما تعهدت به، كما كشفت تقارير انسانية سابقة عن عمليات قتل مستهدفة.

وفي اغسطس خلص تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الى ان 300 من مقاتلي طالبان سافروا الى منطقة بالقرب من قرية داهاني قل في 30 اغسطس حيث كان جنود الحكومة السابقون يقيمون مع عائلاتهم. وذكر التقرير ان المقاتلين اعدموا تسعة من الجنود بعد استسلامهم بالفعل، وقتل اثنان آخران في تبادل لاطلاق النار وقتل مدنيان آخران، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، خلال القتال الذي اعقب ذلك. ومنذ سيطرتها على البلاد وردت انباء عن قيام طالبان بتنفيذ بعض الهجمات الانتقامية، على الرغم من نفي الحركة الشديد لذلك.

