سيتي انتزع الصدارة

دوليه

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على مضيفه واتفورد 3-1 في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة أول من أمس والتي شهدت أيضا انتصارا بالرمق الأخير لليفربول على ولفرهامبتون 1-0، فيما سقط تشلسي أمام وست هام 2-3.

ورفع سيتي رصيده إلى 35 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي الخاسر الأكبر في هذه المرحلة.

وعلى ملعب «فيكاريج رود»، فرض صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا نفسه نجمًا لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد بتسجيله ثنائية رائعة ليقوده إلى الفوز 3-1.

ولم تمض 4 دقائق حتى افتتح سيتي التسجيل عندما مرّر فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها رحيم ستيرلينغ غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك. وأضاف سيلفا الهدف الثاني بعد تسديدة من الألماني غوندوغان ارتدت من حارس واتفورد فقام بحركة فنية خادعة ليسجّل داخل الشباك (31).

وأضاع سيتي كمًا من الأهداف تناوب على إهدارها جاك غريليش في أكثر من مناسبة وستيرلينغ، قبل أن يضيف سيلفا الهدف الثالث عندما تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ مدافعًا قبل أن يصوبها في الزاوية البعيدة (63). وردّ واتفورد بهدف شرفي عن طريق الكولومبي خوان هرنانديس (74). وفي المباراة الثانية سجل ديفور أوريغي هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 94 ليمنح فريقه انتصارا صعبا. وفي الثالثة سجّل ثلاثية وست هام الأرجنتيني مانويل لانسيني (40 من ركلة جزاء) وجارود بوين (56) والبديل الكونغولي الديموقراطي آرثر ماسواكو (87)، وللخاسر المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (28) ومايسون ماونت (44). وبخسارته الأولى في تسع مباريات، تجمّد رصيد تشلسي عند 33 نقطة، فيما عزّز وست هام مركزه الرابع مع 27 نقطة، ضامناً البقاء على الأقل لاسبوع في مركزه بعدما ابتعد عن أرسنال الرابع (23) الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون اليوم في ختام هذه المرحلة.

