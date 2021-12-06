بايرن حسم مواجهة دورتموند

دوليه

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من ملعب «سيغنال ايدونا بارك» بفوز غالٍ جداً على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 3-2 في مواجهة الـ «كلاسيكر» ضمن المرحلة 14 من الدوري الألماني أول من امس. بينما حقّق باير ليفركوزن فوزًا ساحقًا على حساب غرويثر فورث متذيّل الترتيب 7-1 بفضل رباعية التشيكي باتريك شيك، ليثبّت ليفركوزن قدميه في المركز الثالث. وكانت مواجهة «الكلاسكير» فرص أمام دورتموند لانتزاع المركز الاول من غريمه البافاري، لكن الاخير كعادته كان حاضرا في المواعيد الكبرى وحسم لقاء القمة ليتبعد عن دورتموند بفارق 4 نقاط في الصدارة.

ولم ينتظر دورتموند سوى 5 دقائق لإشعال المباراة بعدما تمكن جوليان براندت من افتتاح التسجيل عقب تمريرة عرضية من الانكليزي الشاب جود بلينغهام (5). وجاء الردّ سريعاً من الفريق البافاري حيث تمكن نجمه البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي من إدراك التعادل بعد خطأ في التشتيت من الدولي ماتس هوملس(9). وتبادل الفريقان سلسلة من الفرص وسط إيقاع سريع، غير أنّ الضيوف تمكنوا من فرض الصمت في إرجاء الملعب بعدما خطفوا التقدم عبر الفرنسي كينغسلي كومان (44). وتابع بلينغهام، ابن الـ 18 عامًا، عروضه المميزة في اللقاء وتمكن من تحقيق تمريرته الحاسمة الثانية، هذه المرة إلى الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الذي فرض التعادل سريعاً بعد انطلاقة الشوط الثاني (48). اضطر مدرب دورتموند ماركو روزه الى استبدال صاحب الهدف الاول براندت بعد اصطدام قويّ بالرأس بينه وبين اوباميكانو، فدخل مكانه ماريوس وولف. وتلقى دورتموند صفعة قوية بعد حصول بايرن على ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على هوملس إثر اللجوء الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر)، فانبرى ليفاندوفسكي بنجاح الى الركلة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني (77). والهدف هو الرقم 26 للبولندي في مرمى فريقه السابق دورتموند في 25 مباراة منذ أن تركه مطلع موسم 2013-2014. وفي مباريات أخرى، حقّق هوفنهايم فوزًا بشق الأنفاس على حساب آينتراخت فرانكفورت 3-2. كذلك، فاز ماينتس على فولفسبورغ 3-0. وفاز بوخوم على أوغسبورغ 3-2، بينما تعادل أرمينيا بيليفيلد وضيفه كولن 1-1.

