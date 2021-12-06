أتالانتا أسقط نابولي

دوليه

أسدى أتالانتا خدمة جليلة لكل من ميلان وجاره إنتر بإلحاقه الهزيمة بنابولي 3-2 في عقر دار الأخير ليدخل بدوره الصراع على اللقب ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان ميلان انتزع المركز الأول مؤقتًا في وقت سابق بفوزه المتوقع على ساليرنيتانا 2-0، اتبعه إنتر بفوز صريح ولافت على روما 3-0 على ملعب الأخير، لكن الأول بقي متصدراً بعد فوز أتالانتا. ويملك ميلان 38 نقطة مقابل 37 لإنتر في حين تراجع نابولي إلى المركز الثالث مع 36 وعزز أتالانتا رصيده في المركز الرابع مع 34 نقطة. وحسم ميلان النتيجة في الدقائق العشرين الأولى بعد أن افتتح لاعب وسطه الأيفواري فرانك كيسييه التسجيل، مستغلاً تمريرة عرضية من البرازيلي رافايل لياو (5)، قبل أن يضيف البلجيكي أليكسي سالماكرز الثاني بكرة سدّدها بيسراه (18). وعلى ملعب روما الأولمبي تابع إنتر بطل الموسم الماضي سلسلة نتائجه الإيجابية علمًا بأنه لم يخسر في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات. وافتتح التركي هاكان تشالهانوغلو التسجيل لإنتر من ركلة حرة مباشرة (15)،وسرعان ما نجح في تمرير كرة حاسمة باتجاه المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو الذي أضاف الهدف الثاني (24) من دون أن يحتفل في شباك فريقه السابق. ووجه الظهير الأيمن الهولندي دينزل دامفريس الضربة القاضية لفريق العاصمة بتسجيله الهدف الثالث (39). وعلى ملعب «دييغو مارادونا»، فشل نابولي في استعادة المركز الأول بسقوطه أمام أتالانتا 2-3 في مباراة تقلبت فيها النتيجة أكثر من مرة.

