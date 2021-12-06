سان جرمان انتزع التعادل من لنس

دوليه

انتزع باريس سان جرمان تعادلاً صعباً من مضيفه لنس 1-1 عندما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي. ورفع سان جرمان رصيده إلى 42 نقطة مقابل 29 لوصيفه مرسيليا، في حين يملك لنس 27 نقطة في المركز الخامس.

وارتأى مدرب سان جرمان إراحة مهاجمه كيليان مبابي بسبب ضغط المباريات، وفي غياب نجمه الآخر البرازيلي نيمار الذي سيغيب ما بين 6 إلى 8 اسابيع عن الملاعب بداعي الاصابة، خاض فريق العاصمة المباراة بخط هجومي أرجنتيني بحت مؤلف من ليونيل ميسي الفائز هذا الأسبوع بكرته الذهبية السابعة، وقلب الهجوم ماورو إيكاردي والجناح آنخل دي ماريا.

لكن أداء الفريقين كان مملاً في الشوط الأول مع أفضلية للنس الذي أبدى لاعبوه قتالية عالية. ونجح لنس المجتهد هذا الموسم في افتتاح التسجيل عبر الإيفواري سيكو فوفانا منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية لم يحسن حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس في التعامل معها بطريقة صحيحة فدخلت شباكه (62).

وزجّ مدرب سان جرمان بمبابي في الدقيقة 70 لكن الفرج جاء عن طريق البديل الآخر الهولندي جورجينو فينالدوم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية مستغلاً تمريرة عرضية من مبابي.

