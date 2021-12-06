هالاند: حكم الفيديو متعجرف

دوليه

نال الحكم فيليكس زواير سخط لاعبي ومدرب بوروسيا دورتموند خلال مواجهة بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني، على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من جانب دورتموند، لا سيما بعدما قرر الحكم تجاهل مطالباتهم باحتساب ركلة جزاء لصالح ماركو رويس، قبل أن يحتسب أخرى لصالح بايرن، منحته فرصة تسجيل هدف الفوز (3-2). وبحسب موقع «سبورت1»، فإن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أبدى امتعاضه من قرارات حكم المباراة، بتغريدة نشرها عقب المباراة مباشرة على حسابه بموقع «تويتر». وتحدث المهاجم النرويجي بعد المباراة، في تصريحات أبرزها موقع «سبورت1»، قائلا: «عندما نتحدث عن الحكم، فما فعله كان فضيحة». وتعجب هالاند من عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح ماركو رويس، قائلا «كانت ركلة جزاء واضحة، ولقد سألته عن سر عدم ذهابه لشاشة الفار للتيقن منها، لكنه قال إن ذلك ليس ضروريا». وفي ختام تصريحاته، أضاف: «هذا الحكم متعجرف جدا».