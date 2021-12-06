تفوّق الخرافي في «فروسية القفز»

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حقق الفارس علي الخرافي لقب الجولة الثانية من دوري الفروسية لقفز الحواجز التي أقيمت منافساتها في مركز الكويت للفروسية اثر تفوقه في الشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم بزمن 40.25 ثانية بعدما تخطى الحواجز دون أخطاء وسط منافسة قوية مع الفارس عبدالرحمن الفزيع (44.37) الذي حل ثانيا، تلاه عبدالله العوضي (53.43) ثالثا. وعلى ارتفاع 130 سم جاء الخرافي أولًا تلاه غازي الجريوي وفواز الراشد ، فيما فاز الفارس البيلاروسي بافيل فورونكو بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم، وفاز فارس مربط السديراوي حمد العتيبي بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم. كما شهدت منافسات اليوم الأول فوز الخرافي بالشوطين الأخيرين على ارتفاع 125 و 135 سم، ليكون الخرافي قد توج بأشواط الفئة المتقدمة في البطولة على ارتفاعات 125 و130 و135 و 140.

