الأصفر.. سقط القناع

محلية

كشفت الخسارة التي ألحقها الكويت بالقادسية 3 – 0 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حقيقة وضع الاصفر رغم حصده 6 نقاط عقب فوزين على حساب الشباب والعربي. لكن اذا ما تمعنا جيداً فيما قدمه وظهر عليه الفريق من مستوى فلم يكن مطمئنا ومن ثم جاءت المواجهة امام الابيض ليسقط القناع عن الوجه الحقيقي للاصفر سواء لاعبين او جهاز فني فالكل وقع باخطاء ادت لتلك الهزيمة حيث افتقد اللاعبون للتركيز والاهم من ذلك ان المدرب خيرالدين مضوي ينتهج اسلوبا غير معتاد عليه الفريق. فهو يميل للعب الدفاعي والعمل على اغلاق منطقة الوسط لكن من يريد تطبيق مثل ذلك عليه ان يعلم جيداً ان ما يميز الاصفر على مر السنين الاستحواذ على الكرة والتحضير بالوسط مما يجعله يفرض شخصيته على الخصم الا ان مضوي تجاهل ذلك دون اي تنبيه من الجهاز الاداري ليمضي بذلك دون ان يدرك العواقب .

كما انه يريد الاغلاق ويباغت الخصم بالكرات السريعة في الشق الهجومي وبالاصل فإن لاعبي الارتكاز فهد الانصاري ومحمد خليل يعانيان من بطء في الحركة ومن خلفهم قلبا الدفاع خالد ابراهيم وعلي فايز ايضا يعيبهما البطء بدليل انطلاقات احمد الزنكي وما صنعه بهم تؤكد ذلك.

ويبدو ان مضوي الذي يؤلف في كل مباراة قد لمس حالة الفوضى الادارية والمشاكل التي تعم الفريق وتواجه الكثير من اللاعبين مع غياب الدعم والاهتمام وعدم وجود المحترفين الذين يصنعون الفارق دفعه الى اتباع هذا الاسلوب الذي يسعى من ورائه إلى الخروج باقل الخسائر ان لم يحقق فوزاً بخبرة اللاعبين وهذا ما بدا امام العربي في كأس الأمير وفي الدوري واستمر عليه في لقاء اول من امس لكن هذه المرة وقع بيد الابيض الذي «صاده» وعرف كيف يروضه جيداً.

ولكن ذلك لايعفي اللاعبين من تحمل ما يعاني منه الفريق فهم يعرفون انهم يدافعون عن الفانيلة الصفراء التي تحتاج بذل الكثير من الجهد وان يسخروا خبراتهم وامكانياتهم لمصلحة الفريق والاستمرارية بتلك الحالة في ظل تخبط مضوي وتفرج الادارة وكأن الامر لايعنيهم و مع عدم اعادة اللاعبين حساباتهم وادراك حجم المسؤولية سيكون موسم الاصفر صفر من البطولات .

