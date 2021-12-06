الجابر: 16 منتخبا في «النخبة العربية للتنس»

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أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس سوف يحتضن حدثين مهمين الأول بطولة النخبة العربية للتنس «الأساتذة»، بمشاركة أفضل لاعبين من 16 دولة عربية والثاني حفل افتتاح بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت خلال يناير المقبل.

وأوضح الجابر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد مساء الأول من أمس أنه سيبدأ توافد نجوم العرب للمشاركة في بطولة النخبة بدءا من اليوم، على أن تجرى القرعة غدا ، لتنطلق بعدها المنافسات التي تمتد لخمسة أيام متتالية .وأكد الجابر ان استضافة نجوم التنس العربي في بطولة «الاساتذة» كانت ضمن خطة متكاملة لتنظيم الكويت عدد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي الذي يعد نموذجا يحتذى في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة التمدين التي سعت لتعزيز تلك الشراكة لتكون بمثابة انطلاقة ناجحة نحو مزيد من المشاريع الرياضية التى يسهم فيها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي الا أن جائحة كورونا وتبعاتها أرجأت هذه الفعاليات الدولية، مضيفا: «نأمل أن تكون بطولة النخبة والتي تعد الأولى من نوعها عربيا، بداية ناجحة وآمنة لاستضافة بطولات عالمية في الفترة المقبلة».

وكشف الشيخ أحمد الجابر أن المصنفة السابعة على العالم التونسية أنس جابر ستكون ضيفة شرف على البطولة، مبديا اعتزازه بحضور أول لاعبة عربية في التاريخ تصنف ضمن العشرة الكبار للاتحاد الدولي للتنس. ورحب الجابر بجميع الوفود المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني الكويت ،داعيا الجماهير لحضور مباريات البطولة، ومؤكدا ان اللجنة المنظمة اتخذت جميع الترتيبات لتسهيل حضور الجماهير لمشاهدة مباريات أفضل اللاعبين العرب، ومنوها بأن هناك الكثير من المفاجآت التي سيستمتع بها الجمهور خلال أيام البطولة.وتقدم الجابر بالشكر للهيئة العامة للرياضة على تقديم الدعم اللازم لنجاح البطولة ووزارتي الصحة والداخلية على تعاونهما وحرصهما على تذليل جميع العقبات التي تواجه حضور جميع اللاعبين المشاركين.

