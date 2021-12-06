انتصار في الوقت المناسب للأبيض

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حقق الكويت فوزاً كبيراً ومستحقاً على القادسية بثلاثية نظيفة أول من أمس لينفرد بصدارة الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن كاظمة الثاني و3 نقاط عن القادسية الذي تذوق الخسارة الأولى واهتزت شباكه النظيفة بعد أول جولتين. وقدم الأبيض عرضاً جيداً استحق عليه الفوز الكبير بعد أن فاجأ منافسه في الدقائق الأولى بهدفين من المتألق أحمد الزنكي الذي استغل سوء الجهة اليسرى للقادسية. ومع أن مهاجمي الكويت الكونغولي ديوميرسي مبوكاني وفيصل زايد لم يكونا بالمستوى المطلوب إلا أن تألق لاعبي الوسط خصوصاً المغربي المهدي برحمة الذي كان نجم المباراة من خلال إدارته لمنتصف الملعب ووجوده في كل مكان مستغلاً الضعف الواضح للثنائي فهد الأنصاري ومحمد خليل. كما ظهر طلال فاضل بمستوى مميز جداً وتوج مجهوده بهدف رائع، أما علي حسين الذي كان وراء الهدف الأول فقدم مستوى جيداً وأضاع فرصة تسجيل هدف ثالث في الشوط الأول.

وجاء فوز الكويت في الوقت المناسب بعد أن ظهر الفريق بصورة غير مقبولة في أول مباراتين أمام اليرموك (4-2) وأمام التضامن (1-0)، وهو الأمر الذي وضع المدرب التونسي نبيل معلول تحت الضغط، لكنه الانتصار الكبير على القادسية الذي أعاد الاطمئنان للجهاز الفني وللجماهير وربما تكون «ثلاثية القادسية» مفتاح الانطلاق نحو استعادة لقب الدوري رغم أن الوقت ما زال مبكراً على هذا الأمر.

