اختتام «رماية علي الصباح»

محلية

اختتمت أول من أمس بطولة الراحل الشيخ علي الصباح السنوية للرماية موسم (2021 - 2022) بتتويج الفائزين بمسابقاتها الخمس من أبطال وبطلات نادي الرماية والحرس الوطني في فئتي العمومي والناشئين. وأسفرت نتائج البطولة التي استمرت ثلاثة أيام عن فوز الرامي منصور الرشيدي من الحرس الوطني بمسابقة سكيت لفئة الرجال متقدما على الراميين محمد الديحاني و عبدالعزيز السعد من رماة النادي واللذين حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.وتوج الرامي طلال الطرقي بلقب مسابقة تراب فيما جاء الرامي خالد المضف ثانيا واحتل الرامي ناصر المقلد المركز الثالث وجميعهم من رماة النادي. وفي منافسات السيدات أحرزت رامية النادي شيخة الرشيدي المركز الأول في مسابقة سكيت في حين نجحت زميلتها إيمان الشماع في اقتناص المركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى الرامية أفراح بن حسين من النادي أيضا.وفي منافسات الناشئين حقق الرامي يوسف الرشيدي من النادي لقب مسابقة تراب بينما حقق الرامي سعود الهاملي المركز الأول لمسابقة سكيت لنفس الفئة.

وقال رئيس النادي دعيج العتيبي في تصريح للصحافيين عقب حفل الاختتام إن البطولة ظهرت بمستوى متميز بدليل الأرقام الجيدة المسجلة في معظم المنافسات.وأضاف العتيبي أن هذه البطولة وغيرها من البطولات المحلية التي يقيمها النادي تعد «محطة مهمة» لاستعداد أبطال الكويت لدورة الألعاب الخليجية الثالثة وبطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية المزمع أن تستضيفهما البلاد في شهري يناير ومارس على التوالي مهنئا الرماة والراميات الفائزين.

من جانبه أعرب أمين سر النادي عبيد العصيمي عن تشرف أسرة نادي الرماية بإقامة هذه البطولة سنويا منذ تأسيس النادي لما يحمله الراحل الكبير من مكانه وتقدير كبيرين عند جميع منتسبي النادي باعتباره - رحمه الله - من الداعمين الأوائل لرياضة الرماية الكويتية مثمنا حضور الشيخ صباح بدر الصباح ممثلا عن أسرة راعي البطولة لحفل الاختتام.

