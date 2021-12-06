«طائرة الكويت» للثأر من القادسية

محلية

يبحث الكويت عن الثأر من القادسية عندما يلتقي في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة (الأولى من القسم الثاني) من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد لقاءين آخرين يجمعان التضامن مع برقان وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، فيما يلعب العربي مع الجهراء في الـ 06:00 على صالة الثاني.

ويتصدر القادسية جدول الترتيب بـ 6 انتصارات دون هزيمة برصيد 15 نقطة، يأتي بعده الكويت بـ 5 انتصارات وهزيمة برصيد 15 نقطة أيضا، ثم كاظمة 4 انتصارات وهزيمتين بـ 13 نقطة، والعربي وبرقان انتصاران و 4 هزائم بـ 6 نقاط لكل منهما، ثم الجهراء انتصار و6 هزائم بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن انتصار و5 هزائم بـ 3 نقاط.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقين في عدد الانتصارات.

وكان القادسية هزم الكويت بصعوبة في افتتاح البطولة بثلاثة أشواط مقابل اثنين وهو يبحث اليوم عن تكرار انتصاره وتأكيده أحقيته في الصدارة، فيما يريد الكويت الثأر من خصمه وخطف المقدمة منه. وفي المباراة الثانية يسعى برقان إلى تحقيق الانتصار على التضامن، فيما ستكون المواجهة متكافئة بين العربي والجهراء.

