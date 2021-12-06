العربي أمام التضامن في «السلة»

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يسعى العربي الى تحقيق انتصار جديد عندما يلتقي التضامن في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، والتي تشهد لقاء آخر يجمع اليرموك مع الصليبخات في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية.

ويتصدر النصر ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط، يأتي بعده العربي واليرموك والشباب بـ 7 نقاط لكل منهما، ثم الساحل والصليبيخات بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن 4 نقاط.

وتعتبر مواجهة الصليبخات مع اليرموك مهمة لكل منهما اذ ان الفوز سيكفل لكل فريق فرصة المواصلة في ملاحقة النصر والمنافسة على بطاقة التأهل المباشر في حين أن الخسارة ستبعده قليلاً عن المنافسة. وفي المواجهة الثانية، يبدو العربي أقرب للفوز على التضامن لما يملكه من عناصر مميزة كما ان الاخضر يضم في صفوفه محترفين اميركيين فيما لا يملك التضامن اي محترف.

