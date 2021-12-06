السعودية تعادلت مع فلسطين

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اقتنص المنتخب السعودي نقطةً ثمينة بعد تعادله مع منتخب فلسطين 1-1، في المواجهة التي أقيمت أول من امس، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وأبقى المنتخب السعودي حظوظه حيّة في التأهل بعد خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي برباعية نظيفة. وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الفلسطيني الذي تقدم بهدف عن طريق لاعبه محمد باسم عند الدقيقة 45+2 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك المنتخب السعودي.فيما نجح المهاجم السعودي عبدالله الحمدان بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 81 بعدما حول تمريرة زميله هيثم عسيري بقدمه في شباك فلسطين.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأخضر السعودي إلى نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فلسطين متذيل الترتيب، ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفه الأردني.

وكان منتخبا مصر والجزائر تأهلا إلى دور الثمانية، بعد أن تغلب الأول على السودان 5-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. وسجل أهداف المنتخب المصري أحمد رفعت في الدقيقة الرابعة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 31، وحسين فيصل في الدقيقة 57، ومحمد شريف في الدقيقة 78.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط، ليضمن تأهله لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة، فيما ظل المنتخب السوداني بلا رصيد في قاع الترتيب ليودع البطولة.

