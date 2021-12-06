القيادة السياسية هنَّأت تايلند وعزَّت إندونيسيا

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ماها فاجيرالنكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة تايلاند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا ثوران بركان جبل (سيميرو) في جزيرة (جاوة) الشرقية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

