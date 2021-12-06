ولي العهد تسلَّم دعوة سمو الأمير لقمة مجلس التعاون

أول النهار

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين.

قام بتسليم الدعوة لسموه حفظه الله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

