5 طلاب في المرحلة الثانوية أمضوا يوماً في السفارة الأميركية

أول النهار

أمضى خمسة من طلاب المدارس الثانوية المحلية يوماً في السفارة الأمريكية ومقر الأمم المتحدة في الكويت وذلك لفوزهم بمسابقة «كن دبلوماسياً ليوم واحد» التي ترعاها السفارة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتعتبر المسابقة جزءاً من جهد أوسع من السفارة والأمم المتحدة لتشجيع الجيل القادم من الدبلوماسيين العالميين، وقد طُلب من طلاب المدارس الثانوية المحلية تحميل مقاطع فيديو مدتها دقيقة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ الخاص بالمسابقة وتقديم حلول واقعية لبعض المشكلات الأكثر إلحاحًا في العالم.

تم اختيار ياسمين الغانم، ونورة التويجري، ولينا لي، ويوسف مختار، ونور سالم من بين أكثر من 50 مرشحاً في القائمة المختصرة، حيث سلطوا الضوء من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم على قضايا عدة مثل تغير المناخ، وصعوبات التعلم، ومنع تعاطي المخدرات وغيرها من الأمور ذات الأهمية البالغة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا ل. رومانوسكي: «فتحت للفائزين الخمسة الموهوبين نافذة على عالم الدبلوماسية الأميركية. لقد أمضوا يومهم في مرافقة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وحضور اجتماعات في مختلف الأقسام الرئيسة لدى السفارة مثل الخدمات القنصلية والسياسية والاقتصادية والتجارية والعلاقات العامة». وبعد جولة في حرم السفارة ومناقشات مع عدة دبلوماسيين أميركيين، حضر الطلاب مأدبة غداء أقامتها السفيرة في منزلها إلى جانب المنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ومسؤولين من منظمات دولية أخرى.

وزادت رومانوسكي: «لقد أردنا أن نوفر للفائزين فرصة لتجربة كيفية إنجاز العمل الدبلوماسي في بيئات مختلفة ومع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف».

وأضافت: «كان عام 2021 عاماً بالغ الأهمية لبلدينا. ففي فبراير، احتفلنا بالذكرى الثلاثين لتحرير الكويت من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كما احتفلنا في سبتمبر الماضي بمرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والكويت. ولاشك أن تسليط الضوء على تاريخ هذه المعالم لجيل جديد من الشباب يعد أمراً أساساً لإرث بلدينا المشترك والعلاقات الدبلوماسية الثنائية». من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ: «تعتبر مسابقة (كن دبلوماسياً ليوم واحد) مثالاً على كيفية قيام الشباب بالدعوة إلى مواجهة التحديات العالمية واقتراح حلول مبتكرة عندما تتاح لهم الفرصة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

