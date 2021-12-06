المطوّر العقاري.. النداء الأخير

الأولى

شددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على اهمية وجود التمويل العقاري والمطور العقاري لانهما من الحلول الناجعة للاسكان المقبل على مشاريع مستقبلية كبرى مثل الصابرية ومدينة نواف الاحمد وجميعها مشاريع مستقبلية بعد الانتهاء من المشاريع الحالية.

وأكدت ان اعفاءها من الرقابة المسبقة كان مثمرا الى حد كبير، مشيرة الى ان العقود التي وقعت خلال فترة الاعفاء وصلت الى مليارين بينما كانت خلال الرقابة المسبقة لا تتجاوز 580 مليون دينار.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط انه خلال الاعفاء الذي استمر 5 سنوات انتهت في 31 مارس 2021 كانت المناقصة تستغرق من طرحها الى توقيعها اكثر من 6 اشهر، فيما كانت مدتها خلال الرقابة المسبقة تصل الى عام كامل. وعن الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة الاعفاء افاد بانها بلغت 43 الف وحدة سكنية فيما كانت خلال الرقابة 13800 وحدة.

وقال ان الاعفاء من الرقابة المسبقة حمل المؤسسة مسؤولية مضاعفة ومعها تقلصت ملاحظات ديوان المحاسبة، لاسيما ان هناك رقابة لاحقة على المشاريع وتكاليفها.

ولفت خريبط الى ان عدد المشاريع ارتفع الى 114 بعد ان كان 58، مبينا ان المؤسسة خلال 6 سنوات وفرت حوالي 60 الف وحده سكنية. وبين خريبط ان عمارات جنوب صباح الاحمد لم يتم تحديد الفئة المستفيدة منها، وسوف يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس ادارة المؤسسة قريبا، موضحا انه في السنة المالية الجديدة سيكون مشروع بناء المساكن منخفضة التكاليف من اوائل المناقصات وهو يشمل 9800 وحدة سكنية.