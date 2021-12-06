الإثنين 06 ديسمبر 2021 ,2 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
مال وأعمال
مال وأعمال
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دندرة
الكويت لا تشارك في مسابقات الذكاء الصناعي... الأرجح مكتفون بوفرة الذكاء الطبيعي !
دندرجي
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