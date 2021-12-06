محمد بن سلمان يزور الكويت ضمن جولة خليجية

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تسلَّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس الدعوة الموجهة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين وقام بتسليم الدعوة لسموه الأمير فيصل بن فرحان

آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيبدأ اليوم الإثنين جولة رسمية خليجية. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر خليجية في الرياض فان زيارة ولي العهد السعودي تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في جميع المجالات. وقالت المصادر ان من أبرز الموضوعات في جدول أعمال جولة ولي العهد السعودي في دول الخليج هي «التعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الايراني بجميع مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي».

كما تشمل الجولة التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار اضافة الى ايجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

فيما قال مصدر آخر ان زيارة الأمير محمد سلمان آل سعود ستتناول جميع المجالات ورفع وتيرة التعاون ومنها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات بين دول المجلس الست.

وأعلن المصدر أن الأمير محمد بن سلمان سيستهل جولته، التي تستغرق 5 أيام، وهي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا غربي السعودية في يناير الماضي بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والامارات والكويت. ومن اللافت أن جولة ولي العهد السعودي تسبق موعد انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين المقررة في الرياض يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، التي ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع ايران معالجة سلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة، الى جانب بحث الخطوات التي تم انجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس.