الخيَّالة.. تواجه العنف

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أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات أمنية تستهدف الشواطئ والمناطق الساحلية وأماكن الترفيه والتجمعات بغية فرض السيطرة الأمنية والحيلولة دون حدوث مشاجرات.

وقالت في بيان: إن الحملات التي ينفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع شؤون التعليم والتدريب تأتي تزامنا مع شن حملات أمنية تستهدف مناطق البلاد كافة على مدار الساعة لفرض السيطرة الأمنية والتصدي للمخالفين والآثار السلبية الناجمة عن المشاجرات والعنف خاصة بين الشباب. وذكرت أن (الخيالة) تعد قوة مساندة للقطاعات الأمنية الميدانية في تأمين سلامة مرتادي الشواطئ وأماكن الترفيه والأسواق المفتوحة التي تقام بها بعض الفعاليات وتتواجد بها الأسر لحمايتها، مبينة أن تواجدها مستمر أسبوعيا وخلال العطلة والإجازات في الفترة المسائية من الرابعة حتى الـ 12 مساء.