رفع رسوم الخدمات.. مسألة وقت

الأولى

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أن رفع الرسوم والخدمات قادم «لا محالة» لكنها مسألة وقت، خاصة في ظل ارتفاع كلفة تقديم الخدمة من ناحية،والبحث الحكومي عن مصادر بديلة لإيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل من ناحية أخرى. (طالع ص 06)

وأشارت إلى أن هذا التوجه يتزامن مع الرغبة الحقيقية للدولة في تصحيح مستويات أسعار الخدمات التي تعاني تدنيا كبيرا في مستوياتها، مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى مجاورة يتشابه هيكلها الاقتصادي مع الكويت. واستدركت المصادر قائلة ان تصحيح أسعار رسوم الخدمات يتطلب تحسين مستوى الخدمة أولاً ليتقبلها المواطن والمقيم، كما أن الرفع بحاجة إلى إقناع نواب مجلس الأمة بجدوى رفع الخدمة وأهميتها في تحقيق الإصلاحات.

وبينت أنه في حال عدم تحسين مستوى الخدمات المقدمة، فلن تتمكن الحكومة من رفعها.

من جهة أخرى، قدرت مصادر موثوقة لـ «النهار» استقرار أسعار النفط الكويتي عند مستوى 77 دولاراً للبرميل كمتوسط خلال العام المالي الحالي 2021/2022، وهو ما يعني تحقيق إجمالي إيرادات قدره 19.453 مليار دينار، موزعة بين الإيرادات النفطية بواقع 17.6 ملياراً والايرادات غير النفطية المقدرة بواقع 1.853، لينخفض عجز الميزانية العامة إلى مستوى 3.5 مليارات دينار بدلاً من مستواه المقدر 12.1 ملياراً بتراجع قدره 8.6 مليارات تمثل 71% من إجمالي المقدر.

وبينت المصادر أنه لا يمكن الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل ويجب التفكير جدياً في تعزيز الايرادات وتنوعها والاهتمام بقطاعات أخرى أكثر قدرة على تحقيق الانتعاش المطلوب في الايرادات العامة للدولة.