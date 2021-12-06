العروض والتخفيضات التسويقية.. تحت أعين «الرقابة»

الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية حيال العروض والتخفيضات التي يتم تقديمها من قبل الشركات في مختلف المجالات، وذلك للتأكد من مطابقتها لما يتم عرضه والإعلان عنه.

وأوضحت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب كل ما يتم عرضه في المجمعات التجارية والأسواق والشركات بشكل دقيق، مؤكدة ان تلك الجهات تتبع نهجاً متشددا في عمليات الرقابة على السلع الاستهلاكية احترازا من عمليات التقليد في المنتجات أو أن تكون العروض وهمية، وذلك من خلال زيارات ميدانية وحملات على مدار الأسبوع.

ولفتت الى أن جميع المنتجات التي يتم الترويج لها من تخفيضات وعروض يتم التأكد من ابتعادها عن التدليس على المستهلكين، مع اتخاذ اقصى عقوبة ممكنة في حال ثبتت المخالفة.