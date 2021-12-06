البراك: «الصوت الواحد» حقق ما عجز عنه نظام «الأربعة»!

الأولى

رغم التصعيد النيابي والتهديد بمساءلة رئيس الحكومة، يتوقع ان تلتقي الاتجاهات المعارضة مع نواب الـ31 خلال اسبوع، استجابة لدعوة حركة العمل الشعبي، ما يمهد لشق طريق وسطي نحو الرقابة والاصلاح والتعاون دون تغول سلطة على اخرى.

وفي هذا الاطار قال رئيس حركة «حشد» النائب السابق مسلم البراك: ان الشعب حقق عبر نظام الصوت الواحد ما لم يستطع تحقيقه في نظام الأربعة أصوات، ونحن نتمنى أن يكون هناك اعادة توزيع للدوائر وتعديل للنظام الانتخابي، اذ لن يصلح للكويت الا نظام القوائم النسبية الذي يكفل اشتراك كل أبناء الشعب في اختيار النواب بجميع مناطق الكويت. وأضاف: نتوقع في عهد سمو الأمير العابد الزاهد ان تحدث إصلاحات سياسية كبيرة تكون لها نتائجها الطيبة، فقد كنت عضوا في مجلس الأمة وكان سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ورأيت بشكل مباشر احترام سموه للمؤسسة البرلمانية.

وأكد البراك ان حقيقة قرار العفو لم تتكون ولم يقم بها إلا صاحب السمو الأمير حفظه الله. ولفت الى ان اولويات المرحلة الحالية هي عودة جميع المهجرين والعفو عن المحكومين بقضايا الرأي ثم تعديل قوانين الحريات التي فتحت ابواب السجون لقضايا الرأي. بدوره قال النائب عبيد الوسمي ان الأمر متعلق «بتحقيقات قضايا فساد» منذ عام 1990 قيمتها تفوق الـ 30 مليارا، لذلك يجب ان لا يُستغرب إعلان المواقف الذي لا يناسب سجل اصحابه وتاريخهم، لافتا الى ان المؤكد هو أن التحقيقات ستتم والاموال ستسترد. في شأن مختلف، قال الطريجي بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان اللجنة فوجئت - خلال اجتماعها امس - بكلام أمين سر اللجنة الأولمبية ومدير عام المجلس الأولمبي الاسيوي حسين المسلم عن وجود محاولات وصفقات مشبوهة لنقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من الكويت. وأضاف في تصريح صحافي: نرفض رفضا قاطعا نقل المقر ونوجه رسالة لوزير الشباب كي يكون داعما لهيئة الرياضة واللجنة الاولمبية ليستمر مقر المجلس في الكويت، وسندعم بقاء هذا الصرح الرياضي الموجود منذ العام 1981. من جانب آخر أعلن الطريجي عن توافق اللجنة مع هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية حول غالبية مواد اقتراح الاحتراف والاستثمار الرياضي، مشيرا إلى ان اللجنة ستواصل مناقشة بقية المواد في اجتماعات لاحقة.