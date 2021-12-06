الحويلة: التحقيق بتعيينات «المشروعات السياحية»

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كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية د. محمد الحويلة ان فتح الشركات المملوكة للدولة المجال أمام الشباب سيدفع نحو تطوير أدائها وتحسينه خصوصا أن بعضها لا يحقق نتائج استثمارية جيدة.

وقال الحويلة في لقاء تلفزيوني ان اللجنة ستطلب من المجلس تكليف لجنة الموارد البشرية بالتحقيق في عملية التعيين والاختيار وسياسات اعلانات التعيين في الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية وادارة الخبراء والقطاع النفطي والشركات التابعة لمؤسسة البترول اضافة الى طلب تكليف دراسة سياسة التعيين في ديوان الخدمة المدنية. وشدد على ضرورة توفير الأمن والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لجذب الشباب الكويتي موازاة لما يحصل عليه من امتيازات عدة من الحكومة وبالتالي عليه في المقابل توفير فرص عمل للكويتيين.

واشار الحويلة الى خطة اللجنة لمعالجة مشكلة التوظيف والاحلال والقائمة على عنصرين رئيسين يتعلقان بدراسة سياسات التوظيف بعدد من الجهات الحكومية والدعوة الى اجتماع يجمع اللجان البرلمانية المختصة بكل الجهات الحكومية المعنية لوضع استراتيجية وطنية تحقق الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل.