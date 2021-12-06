50 من ذوي الهمم شاركوا في مهرجان الإصلاح

وطن النهار

نظم مركز أجيال الرياضي التابع لجمعية الإصلاح مهرجان أجيال الرياضي الأول لأصحاب الهمم تحت شعار «لنتواصل» بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية ومشاركة نحو 50 شخصاً. وقال مدير المركز عثمان العوضي: أقيمت فعاليات المهرجان بعد ظهر يوم الجمعة الموافق لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لزيادة الفهم بقضايا إخواننا متحدي الإعاقة والعمل على إدماجهم في المجتمع عبر الكثير من الأنشطة والفعاليات، وفي هذا الإطار نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي هذا المهرجان الرياضي بهدف إبراز دور مركز أجيال الرياضي في خدمة المجتمع بجميع شرائحه، وتفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم ذوي الاحيتاجات الخاصة.