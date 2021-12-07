بطاقة واحدة بين بورتو وميلان وأتلتيكو

دوليه

يتمسك ميلان الإيطالي بأمل التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف ليفربول الإنكليزي اليوم على ملعب سان سيرو في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا والتي تشهد مباراة ثانية تجمع بورتو البرتغالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني. وبعد أن حجز ليفربول المركز الأول برصيد 15 نقطة، تتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على البطاقة الثانية مع أفضلية نسبية لبورتو صاحب الـ 5 نقاط مقابل 4 لكل من أتلتيكو وميلان.

وكان «روزونيري» خسر لقاء مرحلة الذهاب، الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية على ملعب آنفيلد، بنتيجة 3-2.

وواجه ميلان تحديات صعبة، في مستهل عودته لدوري الأبطال لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث تلقى 3 هزائم مريرة بدأها على يد الريدز، ثم أمام أتلتيكو مدريد (2-1) وضد بورتو البرتغالي (1-0).

لكنه أحيا آماله في التأهل من جديد، بالتعادل مع بورتو (1-1)، بينما خدمه فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد (2-0)، ليتغلب على الروخي بلانكوس في الجولة الخامسة (1-0)

ويواجه ميلان صعوبات عديدة قبل مباراته الحاسمة اليوم حيث يعاني من بعض الغيابات، التي يأتي على رأسها الدنماركي سيمون كايير، مدافع الفريق، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

ولعل أدق وصف لمواجهة ميلان وليفربول، أنها بمثابة المهمة الانتحارية للروسونيري، الذي سيدخل المباراة باحثًا عن الفوز فقط، خاصةً أن أي نتيجة أخرى ستطيح به خارج البطولة

لكن الفوز لن يكون كافيا لمنحه بطاقة التأهل، فهو بحاجة أيضا إلى تعادل بورتو مع أتلتيكو مدريد، أو فوز الأخير بفارق أهداف غير كبير.

ويحتل الفريق البرتغالي المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، ويأتي ميلان ثالثًا بـ4 نقاط، بالتساوي مع الأتلتي صاحب المركز الرابع، بينما

يتربع ليفربول على عرش المجموعة بـ15 نقطة، ضامنًا الصعود في المركز الأول. لذا فإن فوز بورتو على أتلتيكو سيؤهله لثمن النهائي كوصيف للمجموعة، ويطيح بميلان وأتلتيكو خارج البطولة.

ويدرك ستيفانو بيولي مدرب ميلان صعوبة المهمة التي تنتظره اليوم أمام فريق المدرب يورغن كلوب الساعي لانتصاره السادس في 6 مباريات، وقال بعد الفوز على ساليرنيتانا بثنائية نظيفة السبت في الدوري الإيطالي: “نعلم أن ليفربول سيسبب لنا حتمًا ببعض المشكلات، لكننا نستطيع استغلال المساحات في الدفاع”. وأضاف بيولي: «ليفربول لديه هذه الطريقة في التمرير الرأسي على الفور وتغيير السرعة بثلاثة مهاجمين، هم أحد الفرق التي يمكن أن تهدف للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

وفي المجموعة الرابعة يتنافس ريال مدريد وإنتر ميلان على المركزين الأول والثاني في مواجهتهما على ملعب سانتياغو برنابيو، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأخيرة، بينما يحل شيريف الذي ضمن مكاناً في الدوري الأوروبي ضيفاً على شاختار متذيل الترتيب.

وفي الأولى، يستقبل سان جرمان الفرنسي المتأهل ضيفه كلوب بروج، ويحل مانشستر سيتي متصدر المجموعة ضيفاً على لايبزيغ الألماني الطامح إلى المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة كل الأمور باتت محسومة، حيث تأهل أياكس في صدارة المجموعة وسبورتنغ لشبونة من المركز الثاني وبوروسيا دورتموند ذهب للدوري الأوروبي وبات بشيكتاش خارج المنافسات الأوروبية.

