رانغنيك: تحية للعمل الذي قدَّمه رونالدو

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أعرب الألماني رالف رانغنيك مدرب مان يونايتد عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه في التغلب على كريستال بالاس بهدف دون رد مساء أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.

وقال رانغنيك في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع «بي بي سي»: «أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمه الفريق، خاصة في النصف ساعة الأولى، كانت استثنائية، افتقدنا فقط للتقدم (1-0) أو (2-0)، الأمر الأكثر أهمية هو الطريقة التي دافعنا بها وسيطرتنا على المباراة وخروجنا بشباك نظيفة». وأضاف: «هذه هي الأمور التي يجب علينا تطويرها، نحتاج للمحافظة على نظافة شباكنا، أجريت حصة تدريبية واحدة، وبالتالي أنا منبهر، قدمنا مستوى أفضل بكثير مما توقعت». وتابع: «نحاول دائمًا أن نحظى بالتقدم، كانت لنا السيطرة بالكامل عدا تقريبًا آخر 5 دقائق، بعيدًا عن تلك الدقائق نجحنا في إبعادهم عن مرمانا». وواصل: «أردنا اللعب باثنين مهاجمين، ولكن بشكل عام كل التحية للعمل الذي قدمه كريستيانو رونالدو بدون الكرة».

وعن الهدف الذي سجله فريد: «سألت مساعدي ما إذا كانت تلك التسديدة أتت بقدمه اليمني، كنت أعتقد بأنه يسدد فقط بقدمه اليسرى، أنا سعيد من أجله». وأتم: «من السهل البناء على أمور عندما تكون ناجحًا، علينا الخروج بالمزيد من الشباك النظيفة، وأن نتطور في خلق الفرص المهاجمين، بشكل عام أنا سعيد بما قدمناه اليوم». وعين رانغنيك الذي خلف المدرب المقال النرويجي أولي غونار سولشاير بسبب سوء النتائج، مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم. وحقق يونايتد فوزه الثاني تواليًا في الدوري بعد أن أسقط أرسنال في مباراة مثيرة (3-2) بقيادة مايكل كاريك الذي أشرف على ثلاث مباريات بعد إقالة سولشاير قبل أن يغادر النادي.

ورفع «الشياطين الحمر» رصيدهم الى 24 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن توتنهام الفائز تزامنًا 3-0 على ضيفه نوريتش سيتي. ويأمل يونايتد أن يقوده رانغنيك الذي سينتقل للعب دور استشاري لمدة عامين مع نهاية الموسم وفق ما جاء في بيان إعلان التعاقد معه، الى الالقاب مجددًا بعد أن حقق لقبه الاخير في العام 2017 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتميز رانغنيك المكنى بـ «عرّاب الكرة الالمانية» والذي كان مؤثرًا على مدربين عدة أمثال مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشلسي، بالضغط العالي والمستمر والهجمات المرتدة العمودية الفائقة السرعة.

وفي أول اختبار له، تمكن يونايتد للمرة الاولى في المحافظة على نظافة شباكه في ملعبه في جميع المسابقات منذ قرابة ثمانية أشهر، وتحديداً منذ مباراته ضد غرناطة الاسباني في أبريل الماضي. ولم يجر رانغنيك أي تغيير على التشكيلة التي بدأت ضد أرسنال مبقيًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مركز رأس الحربة، الى جانب جايدون سانشو، ماركوس راشفورد والبرتغالي برونو فرنانديش في الهجوم.

