غياب فاتي عن لقاء بايرن

دوليه

حسم مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز موقفه من مشاركة أنسو فاتي، أمام بايرن ميونيخ غداً في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وزعمت تقارير في الأسبوع الماضي، أن فاتي يسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بمواجهة بايرن ميونيخ.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن فاتي خارج قائمة برشلونة المغادرة إلى ميونيخ لأنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يرفض فكرة المخاطرة بفاتي في المباراة، لأنه لا يريد خسارة اللاعب الشاب لفترات أخرى من الموسم.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة، لضمان تأهله إلى ثمن النهائي، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين بنفيكا ودينامو كييف.

