بويل أول المقالين في الدوري الفرنسي

دوليه

أصبح كلود بويل أول مدرب تتم إقالته في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن تخلى سانت إتيان متذيل الترتيب عن خدماته في أعقاب الهزيمة المذلة على أرضه بخماسية نظيفة ضد رين الأحد. ودفع مدرب موناكو، ليون وليستر سيتي الانكليزي السابق ثمن انتصاره في مباراتين فقط من أصل 17 مرحلة في الدوري حتى الآن، حاصدًا 12 نقطة فقط. وجاء في بيان على موقع النادي: «المدير التنفيذي لنادي سانت إتيان اتخذ قرار إقالة السيد كلود بويل من تدريب الفريق الاول حتى إشعار آخر»، ليغادر منصبه بعد عامين من توليه المنصب في أكتوبر 2019. تأتي إقالة بويل في فترة عدم يقين للنادي الذي تم طرحه للبيع في أبريل الماضي من قبل المساهمين، بعد أن فشلوا في المحاولة الأولى في ربيع 2018.