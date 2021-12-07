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دوليه

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مدرب المغرب: سنواجه الأخضر بكل جدية


قال الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي، أمس إن الهدف الأساسي له في كأس العرب، هو الوصول للمباراة النهائية.وأوضح عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية، المقررة اليوم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، أن فريقه يأخذ كل المباريات بالجدية المطلوبة.وأكد أن مواجهة السعودية «مهمة للغاية»، وأن الفريق سيتعامل معها بكل جدية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالنقاط الثلاث.لكنه كشف في نفس الوقت عن اعتزامه المداورة بين لاعبيه، قائلا: «لقد قام اللاعبون بمجهود كبير، خلال مباراتي فلسطين والأردن، لذا قررت الاعتماد على آخرين في مواجهة السعودية».


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