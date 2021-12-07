البريطاني هاميلتون حسم لقب الجائزة الكبرى

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شارك ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا 1 التي أقيمت منافساتها على حلبة كورنيش جدة.

وشهد السباق الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، والأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود ولفيف كبير من الأمراء السعوديين والضيوف وعشاق هذه الرياضة.

ونجح البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في حسم لقب سباق جائزة السعودية الكبرى بعد حصوله على المركز الأول في الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من موسم 2021.

وانتهى السباق بعد منافسة شرسة مع الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق (رد بل) الذي حل ثانيا فيما خطف الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن البريطاني هاميلتون اعرابه عن سعادته بالفوز بهذا السباق معتبرا أنه «كان حدثا رائعا والشعب السعودي هنا مضياف جدا».واضاف «ان السباق كان صعبا جدا ولكن انتصرنا أخيرا وأنا فخور بالفريق وسعيد جدا بالجمهور الذي حضر في المدرجات».وذكرت الوكالة ان هاميلتون اصبح قريبا من تحقيق رقم قياسي عالمي والمتمثل بحصوله على اللقب الثامن ليصبح أول سائق في تاريخ الفورمولا 1 يحصد هذا العدد من الألقاب فيما يطمح الهولندي فيرستابين بالتتويج بلقبه الأول وذلك بعد نهاية الجولة القادمة والأخيرة والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وبات السائقان يتقاسمان صدارة الترتيب العام إثر تساويهما في عدد النقاط (5 .396 نقطة لكل منهما) بعد سباق جائزة السعودية اول من امس.

