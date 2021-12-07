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دوليه

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مصر والجزائر لحسم الصدارة


تشتعل المنافسة بين المنتخبين المصري والجزائري اليوم على ستاد الجنوب في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021، والتي تشهد لقاء تحصيل حاصل بين لبنان والسودان اللذين ودعا البطولة مبكراً.
وسيكون الصراع في القمة الأفريقية على صدارة المجموعة إذ يمتلك كل من المنتخبين المصري والجزائري اللذين ضمنا التأهل 6 نقاط، مقابل رصيد خال للسودان ولبنان. وستنفرد مصر أو الجزائر في حال الفوز، لكن في حال التعادل والتساوي في النقاط، سيتم اللجوء لفارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة وفي حالة استمرار التعادل، يتم خصم نقاط اللعب النظيف.
من جانب آخر، شدد هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، على أهمية مواجهة لبنان، وقال فيلود في المؤتمر التقديمي «يجب أن يثبت منتخب السودان، ذاته في لقاء اليوم. لم نقدم أفضل ما لدينا في المباراة السابقة بعد طرد اثنين من الفريق”.وأضاف «لبنان منافس جيد ولديهم نفس سمات صقور الجديان، يجب أن نثبت أنفسنا أمام منتخب الأرز».


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