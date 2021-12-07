الأردن وفلسطين في صراع التأهل

دوليه

يطمح كل من منتخبي الأردن وفلسطين إلى حجز بطاقته في الدور الثاني من بطولة كأس العرب 2021 التي تقام حاليا في قطر، عندما يلتقيان اليوم على ملعب 974، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المغرب المتصدر (6 نقاط)، يليهما السعودية وفلسطين برصيد نقطة وحيدة.ويأمل منتخب الأردن، في الظهور بصورة مختلفة من حيث الأداء والعودة لمسار الانتصارات، بعد الخسارة 0-4 التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام المغرب.ويلعب الأردن بهدف الفوز لحسم تأهله لربع النهائي، وتجنب الدخول في حسابات أخرى، وهو نفس الطموح الذي سيجتهد المنتخب الفلسطيني لتحقيقه. وتميل الأفضلية لصالح منتخب الأردن الذي تزخر صفوفه بلاعبين مميزين، وطالما كانت المواجهات التاريخية مع فلسطين، تميل لصالحه.ويتوقع أن يقوم المدرب العراقي عدنان حمد، بإجراء تعديلات على التشكيلة، فرضتها ظروف الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين.

ويفتقد الأردن في المباراة، خدمات محمد الدميري ويزن النعيمات وبهاء فيصل للإصابة، ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة أحمد ثائر الذي تعرض للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة المغرب.وينتظر أن يدفع الأردن بتشكيلة تضم يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، فيما ستناط مهمة القيادة الدفاعية ليزن العرب ومهند خير الله وعبد الله نصيب ومحمد أبو حشيش. ويتولى قيادة الهجمات الأردنية، نور الروابدة وبهاء عبد الرحمن ورجائي عايد، ويشغل الأطراف محمود مرضي ومحمد أبو زريق شرارة ويتواجد في الهجوم، علي علوان وربما حمزة الدردور.في المقابل، فإن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين، يعلم صعوبة المباراة، ولذلك سيلعب بشكل متوازن، رغم أن الفوز سبيله الوحيد للمحافظة على أمل المنافسة في التأهل.وينتظر أن يحافظ منتخب فلسطين على ذات التشكيلة التي لعبت مباراة السعودية، حيث سيتولى عمرو قدورة، حراسة المرمى.ويعتمد منتخب فلسطين في خط الدفاع، على محمد صالح، عبد اللطيف البهداري، ياسر حمد ومحمد خليل.وستناط مهمة القيام بأدوار دفاعية وهجومية للاعبي خط الوسط، محمد باسم وليث خروب ومحمد يامين ومحمد أبو وردة وتامر صيام، حيث سيعمد هؤلاء على إرسال الكرات المناسبة لرأس الحربة خالد سالم.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة، يتمسك المنتخب السعودي بأمله في التأهل عندما يلتقي المغرب على ستاد الثمامة، لكن مهمة الأخضر ستكون صعبة أمام المنتخب المغربي الذي سجل بداية قوية في البطولة بعد فوزه في أول مباراتين بنتيجة واحدة (4-0) على فلسطين والأردن، وضمن بلوغ ربع النهائي، كما أن تأهل الأخضر مرتبط بنتيجة لقاء الأردن والنشامى.

