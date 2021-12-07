حمد: حظوظنا أقوى

دوليه

اعتبر العراقي عدنان حمد، المدير الفني لمنتخب الأردن، أن فريقه يتمتع بحظوظ أقوى لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب، وقال حمد في المؤتمر الصحافي أمس: «نسعى لتحقيق الفوز لحسم التأهل، دون النظر لنتيجة مباراة السعودية والمغرب».

وتابع «التعادل قد يؤهلنا، وقد يضعنا في حسابات أخرى حال فوز السعودية على المغرب، لذلك سنلعب من أجل الفوز».ولفت حمد إلى أنه جهز منتخب الأردن لجميع الاحتمالات التي تتعلق بحسابات التأهل.وعن مداهمة فيروس كورونا لصفوف النشامى، علق حمد «معزولون تمامًا عن الجميع، لا نتقابل مع أحد، يبدو أن الإصابة التي لحقت بأنس العوضات، لعبت دوراً في انتقال العدوى لمهند خير الله».

ونوه «خير الله سيغيب بعد إصابته، لكنه اختلط بكافة اللاعبين خلال التدريبات، أنا شخصيًا تحدثت معه لأنني كنت أنوي الدفع به في اللقاء (اليوم) «.وزاد «نفقد الدميري الذي تعرض لإصابة غريبة في عضلة البطن، وإحسان حداد للإيقاف، ومهند خير الله بسبب كورونا، وأحمد ثائر الذي أصيب خلال عملية الإحماء». وأتم «كذلك نفتقد خدمات المهاجمين بهاء فيصل ويزن النعيمات للإصابة، نحن نمتلك 18 لاعبًا لاستكمال البطولة».

