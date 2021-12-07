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برفقة د. الديهان في متحف الفن الحديث

العبدالجليل تفقَّد موسم التدريب الموسيقي الأول

مشاري حامد
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الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

انطلق الموسم التدريبي الأول لمشروع (بيت الموسيقا) الذي يقام برعاية وإدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقال الناطق الرسمي للمجلس أمين عام قطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري «ان الموسم التدريبي الأول لمشروع الموسيقى جاء ثمرة لتعاون المجلس مع المتخصصين في المجال الفني الموسيقا وبدعم إيجابي وسخي من قبل كل من وزير الاعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبد الجليل وإشراف ومتابعة حثيثة من جانب مستشار الفنون الموسيقية بالمجلس د. محمد الديهان».
وأضاف الأنصاري «الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تفقد مقر بيت الموسيقا في متحف الفن الحديث وجال برفقة د. محمد الديهان على قاعات التدريب على عزف الآلات الفردية والتي سيستفيد منها عدد من المتدربين المسجلين في البرنامج بشكل دوري ضمن دروس وحصص مقررة لاجتياز الدورات».
وأضاف «وقد أثنى العبد الجليل على هذا النشاط الرائد والفريد الذي يقيمه المجلس وبتعاون قطاعاته المعنية والذي يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وتدريبها في مجال الموسيقا والتدريب على الآلات والتعرف على مكوناتها وتاريخها».


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