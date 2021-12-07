الهاجري: أحمد البناي طبّق أساليب مسرحية مختلفة

إضاءات

بعد العرض المسرحي «المشنوق الذي ضحك» والذي شاركت به فرقة المسرح العربي ضمن العروض المنافسة في مهرجان الكويت المسرحي اقيمت الندوة التطبيقية وكان المعقب د خليفة الهاجري وأدارتها الاعلامية حبيبة العبدالله وبحضور معد ومخرج العمل احمد البناي

«من يشنــق بغير ذنب لا يموت» هي هذه الفكرة التي تحدث بها النص في خطه الرئيسي وهي تلك فكرة الموت و تلك الروح التائهة التي ما زالت بيننا لرجل تم الحكم عليه بالشـنق ظلما بعد اتهامه زورا بقتل سيدة عجوز كان يسكن في بيتها حاك هذه المكيدة مدير السجن الذي كان يطمع بالاستيلاء على عقار تملكه السيدة اما الخطوط الأخرى للعمل فتتلخص بتلك العلاقة بين المشنوق ونفسه ووالدته في حوارات تجمعها حسـرات الظلم وإعادة تعريف مفاهيم شـجاعة الانسـان وان انكساره قد يكمن في شجاعته الصلبة.

أساليب

وتحدث د. خليفة الهاجري عن العرض قائلا: عمد المخرج والمعد للنص أحمد البناي الى تطبيق عدة أساليب مسرحية مختلفة تقفز بين الواقعية والعبث، حيث قام برسم المشهد عبر اعداده لنص ميشيل ترمبليه وقام باستلال خيط منه أسس عليه عرضه المسرحي، كما اشتغل على استنساخ حالات جديدة من شـخصـية الحارس (المشنوق)، والكشـف عن بعض الغموض في حادثة قتل المرأة العجوز عبر جلب بعض الأحداث التي وقعت في الذاكرة و التي ذهبت بنا الى تفكيك الحالة العامة و الوقوف على اســبـاب شـنق الرجل، اسـتطاع المخرج هنا أيضـا الى المضي بنا الى تحريك الشخصيات في مناطق نفسية عديدة ومراحل عمرية متزامنة كما حدث في تحولات شـخصـية السيدة الى المغنية والأم وهكذا، كما اعطى مساحة حوارية متناغمة لممثليه بصـورة جزلة، قد أصاب بعض منها الرتابة الى انها لا تكاد تعود حتى ترفع إيقاع العمل بصورة سلسلة. استطيع أن أقول بأن اختيار الممثلين كان دقيقا بدرجة كبيرة وذلك يرجع الى ادارك المخرج بقدراتهم وملائمتهم لتلك الأدوار.

المخضرمين

كما تطرق الى الممثلين قائلاً: من الرائع مشـاهدة الفنان مبارك سـلطان (مدير السـجن) على خشـبة المسـرح بهذا الحضـور اللافت بعد غياب طويل عن المسـرح، فهو ينتمي الى جيل المخضـرمين في المسـرح الكويتي، وقد أدى دوره بتركيز عال و بتعابير ماكنة رفعت كثيراً من إيقاع العرض في فترات مختلفة اما الحارس والمشنوق فقد اوقعهما المخرج في تحدى المزامنة والتقاء الأفكار والهروب قليلا ثم العودة، وبعدها تأتي المواجهة، ارتباط محكوم بدقة، اداه ســــامي بلال (المشنوق) وفهد الخياط (الحارس) بحضور كبير للحالة الدرامية وادراك ابعاد شخوصهم. رافق ذلك مرونة استثنائية لسامي بلال، وحالات درامية متقنة للخياط.

تقنية

اما فاطمة الطباخ (السيدة والمغنية والأم) فقد انتقلت بين شخوصها بتقنية الممثلة المحترفة التي تعرف جيدا كيف تدخل وتنسحب من المشـهد بالحفاظ على حالة الترابط بينها وبين الجمهور بصـورة مستمرة حتى جعلنا الأمر ننتظر كل مرة متى نرى فاطمة بمشــــهد آخر على أي حالة ستكون؟ لعلنا هنا نعي إدراك فاطمة لأهمية تأثير تلك الشخصيات التي انتقلت بنا الى تفسير فكرة النص، حالة الأم حالة المرأة كبيرة السن والمغنية والفتاة وهذه الحالات ليست حالات اختبار لفاطمة او تلميع ادائها التمثيلي بل هي ضرورات ملحة واضافة كبيرة للنص. واما عن الديكور فقال عمد مصمم الديكور المسرحي الى استخدام الكتل الثابتة والمتحركة على خشبة المسرح كذلك اللعب على مستويات المسرح و استخدام العمق بالرغم من زحام المكان بالعناصر الا انه يشفع لها انها استخدمت بالطريقة المناسبة فهناك تلك المشنقة التي تدلى منها «المشنوق» وهناك مكان الحارس الذي تفاعل معه الممثلون بصورة حركية مميزة مما مكن قدراتهم الجسدية ان تأخذ حيزها المناسب، بل انني أرى دائمـا أن الـدلالات الحركية أوقع على المتفرج من الكلمـة، الا ان بعض الايماءات الحركية لم تكن بذات التأثير المطلوب فتفاوت الأداء واستخدام خامة الخيش كدلالة على القسوة.

مقنعة

واما الأزياء فقال عنها قد تكسر واقعية الأزياء رتابة العبث في هذا العرض، الا ان أزياء المشنوق أبقت على قليل من العبث في الأفق يتمثل في تلك الحبال الي أحاطت بأجزاء من جسـد (المشنوق) كذلك استخدام الأقنعة المسرحية التي بدى على بعضها الانتماء الى مسـرح كوميديا ديلارتي الا انها وظفت بطريقة مغايرة ومقنعة الى حد ما. وفي حالات أخرى اجد ان الأقنعة هدفها هو الإبقاء على تعبير ثابت على وجوه الممثلين والعازفين حتى نبقي على المتفرج بحالة تركيز اقرب كذلك اود ان اشير الى ذكاء المصمم في تماهي ازياء الكورس مع الجو العام للمشهد المسرحي.

كما تطرق خلال الندوة الى الموسيقا قائلاً: الموسيقا الحية كانت بروعة وجودها، حيث اهدت العمل روحا وايقاعا حركيا ومشـــهديا أسهم في تعزيز فكرة العرض فكانت تعمد الى التفاعل المتناغم مع يجري حولها، وهي صدى أخر للروح، يقول آلن دنيور: «الموسيقى في المسرح في كونها تساعد المخرج في دعم الصورة الإيقاعية للعرض التي ستعطي فيما بعد قدرة المحاكاة الحقيقية أو الصـدى الحقيقي للموسيقى الداخلية للعرض المسرحي» إنها الجو الذي يعتنق ذلك النضـوج الداخلي، كفكر غير منظور يســـري كالعدوى ليستقر في الروح فيستمر لينمو ويولد المعرفة في القلب» وكذلك الغناء لم يكن مجانياً بل أظهر وجها آخر لقدرات ممثلي العرض بالاضافة الى تناغم مع الفعل المسرحي بل قام باستدراج المتفرج إلى حالة أخرى من الحالة النفسية للمثل مما خلق لدينا جوا من جلد الذات الأقرب للكوميديا السوداء.

وفي الختام تحدث المخرج احمد البناي الذي ثمن للجميع على حضورهم لعرض «المشنوق الذي ضحك» كما وجه الشكر الى رئيس فرقة المسرح العربي على ايمانه المطلق بان يخوض تجربته في الاخراج لتكون ضمن فعاليات المهرجان.

وقال ايضا: اشكر الفنانين الذين وضعوا ثقتهم في والذين أسهموا بنجاح العمل واشيد على تعقيب د. خليفة الهاجري حيث سمعت كلاماً «يثلج الصدر» والملاحظات التي تم ذكرها في الندوة ستكون محل اهتمامي ولن انساها وهي ذات اهمية بالنسبة لي.

