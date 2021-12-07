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Top Movies

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

Encanto فيلم رسوم متحرك ومغامرات وكوميدي للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وماريا سيسيليا وجون ليفيوزامو. Ghostbusters: Afterlife فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جاسون راتيمان، والنجوم مثل: بيل مودي ودان آيكرويد وبول رود. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكون، والنجوم مثل: ليدي غاغا وجاريد ليتو وآدم دراينر. Christmas with choser: The Messengers فيلم موسيقى، للمخرج دالاس جنيكينز وجاكوب شوارز، والنجوم مثل: سارا آني واليكان بارلاس وحافريك شوار. Resident Evil فيلم أكشن وإثارة وخيال علمي، للمخرج جوهانسون روبرتز والنجوم مثل: كايا سكود يلاريو وآنان جوجيا وروبي اميل. CLifford the Big Red Dog فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي، للمخرج والت بيكر، والنجوم مثل: داربي كامب وجاك واينهول وإيزاك وانغ. King Richard فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضة، للمخرج رينالدو ماركوس غرين، والنجوم مثل: سيرينا ويليامز وويل سميث ونينوس ويليامز. Sword Art online فيلم رسوم متحركة وآكشن ومغامرات، للمخرج آياكو كونو، والنجوم مثل: دافيد كولينز ورينا هيداكا وميغيومي هايا شيبارا. Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: هاري شايلز وآنجلينا جولي وكيت هارينغتون. Dune: Part one فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج دينبس فيلنوف، والنجوم مثل: تيموني شالامي وزيندايا وريبيكا فيرغسون.


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