داليدا خليل طرحت «مودي عالي»

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طرحت الفنانة داليدا خليل أغنيتها الجديدة «مودي عالي»، حيث بدأت الإذاعات اللبنانية والعربية ببثها. الاغنية باللهجة المصرية، حملت توقيع الشاعر كمالا جلال خير بك ولحن كل من يوسف عراجي، كريم طاهر وبدر الدين بو مشوي. وقد رافق الاغنية اعلان ترويجي للفيديو كليب الخاص بالاغنية الذي تم تصويره تحت ادارة المخرج بيار خضرا وانتاج Gooo Bet و G Music وستهتم شركة «وتري» للتوزيع الرقمي بتحميله قريباً عبر قناة داليدا على يوتيوب.

ومنذ اعلان داليدا عن الخبر ونشرها للفيديو الترويجي، توالت ردود الفعل المرحبة بالعمل والمستفسرة عن الموعد المحتمل لنشر الفيديو كليب. وكانت طرحت داليدا منذ سنة أغنيتها «شيك اوي» التي حققت انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا على امتداد العالم العربي. إشارة أخيرا إلى ان داليدا كانت قد أعربت عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع شركة «الصباح» إخوان بمسلسل بارانويا، بدور «مايا» كضيفة شرف لهذا العمل.

