رقم قياسي في مهرجان القاهرة السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن تحقيق رقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخه، وهو خاص بعدد التذاكر المباعة بالدورة الجديدة.

وأكد أندرو محسن مدير المكتب الفني أن دورة هذا العام، على وشك كسر حاجز الـ40 ألف تذكرة وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه من قبل، وسيكسر الرقم الذي تحقق منذ عامين في دورة المهرجان عام 2019.

وأوضح أندرو، أن مهرجان القاهرة السينمائي في السنوات الأخيرة نجح في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة مع فئات كثيرة منها الشباب والطلاب بحضور النقاد الصحافيين وصناع الأفلام الذين كانوا يهتمون بمشاهدة الأفلام، بعد حصول المهرجان على حقوق عرض أفلام كثيرة مهمة منها التي تعرض للمرة الأولى في إفريقيا وبعض الأفلام تعرض للمرة الأولى عالميا في المهرجان.

