مهرجان القاهرة السينمائي اختتم دورته الـ 43 أبناء وأمهات وزوجات في حفل ختام القاهرة السينمائي

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بين دموع القديرة لبنى عبدالعزيز.. وتواجد رشوان توفيق الذي اثار الجدل بخلافاته العائلية، ومع حضور الراقصات الشرقيات ذوات الاصل غير الشرقي.. اختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 بدار الاوبرا المصرية.

أول الحاضرين

وأول حضور الحفل الختامي كان المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان وحرص على التأكد من جاهزية فريق العمل واستعدادهم للحفل وشدد على ضرورة عدم حدوث أي أخطاء خاصة مع وجود نجوم وضيوف عالميين، وبعده بدأ توافد النجوم وكانت البداية مع الفنانة ريهام عبد الغفور التي لفتت الأنظار حيث ظهرت على السجادة الحمراء بصحبة ابنها، وبعدها حضر الممثل حسن أبو الروس الذي قام بتقليعة جديدة وهي صبغ شعره باللون الأبيض، وهو نفس ما قامت به الممثلة هند عاكف التي تخلت عن لون شعرها الأسود واستبدلته بالأصفر وسط دهشة الحاضرين بسبب غرابة شكلها.

وحرص أكثر من نجم على اصطحاب زوجته على السجادة الحمراء، وكان أبرزهم الفنان محمد ممدوح والذي نال في الختام جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «أبو صدام»، ونفس الأمر قام به الفنان هاني عادل والنجم التونسي ظافر العابدين والذي نال هو الآخر جائزة عن فيلمه «غدوة» وهو العمل الذي قام بإخراجه وإنتاجه وأيضا ببطولته، وحضرت الفنانة ناهد السباعي بصحبة والدتها ناهد فريد شوقي، كما حضر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وكان بصحبة ابنه عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

السجادة الحمراء

السجادة الحمراء لحفل الختام شهدت الكثير من الغرائب، ومنها حضور أكثر من شبيه لنجوم السينما والدراما العربية، وكان أبرزهم، شبيهة عبلة كامل، وشبيهة شيريهان، وأيضا ظهر شبيه للفنان أسامة عباس، كما حضرت أكثر من راقصة رغم أنه مهرجان سينمائي، وكانت البداية بحضور الراقصة أنستازيا وبعدها الراقصة جوهرة، كما ظهرت الراقصة دينا بفستان جذاب قصير، حيث رقصت بطريقة عفوية كعادتها تفاعلا مع المصورين ومراسلي القنوات الفضائية، وحضرت الفنانة غادة إبراهيم بزي مغربي يسمى «تكشيطة»، وهو عبارة عن زي مكون من قطعتين من القطيفة.

ولفتت أكثر من نجمة الأنظار بإطلالاتها المثيرة والجريئة منهن الفنانة التونسية دارين حداد ومنى ممدوح، والفنانة جورجينا طواف التي اختارت فستانا من طبقتين إحداهما قصيرة فوق الركبة، والأخرى شفافة مع أكمام شفافة منفصلة أشبه ببدلة الرقص، وظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان ذي تصميم غريب أسود طويل وواسع، مكشوف الظهر وذي أكمام طويلة، وارتدى المطرب سامو زين بدلة غير تقليدية زينها بالورود البيضاء.

ظهور لأول مرة

ولأول مرة منذ فترة، ظهرت الفنانة نهلة سلامة، على السجادة الحمراء مرتدية فستانا مثيرا ومكشوف الصدر، والتقطت الكثير من الصور وهي تخطو على السجادة الحمراء، وكان آخر ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورة عام 2015، وأثارت الجدل بسبب فستانها الذي صنفه الكثيرون أنه كان مثيرا.

ودخل السيناريست تامر حبيب، في مشادة كلامية مع أحد منظمي المهرجان، بسبب عدم وجود مقعد له، واستمرت المشكلة لمدة 5 دقائق حتى نجح المنظمون في إيجاد مقعد له، وواجهت الفنانة غادة إبراهيم الأزمة نفسها إلى أن استطاع المنظمون إيجاد مكان لها.

مفاجأة الختام

مفاجأة حفل الختام كانت في ظهور الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز التي قدمت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، ولم تتمالك نفسها بسبب الاستقبال الكبير من الحاضرين وبكت من شدة التأثر، كما حضر الفنان الكبير رشوان توفيق في أول ظهور له بعد أزمته الشهيرة مع عائلته، وصعد على مسرح الحفل من أجل تسليم الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم «أبو صدام»، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

تكريم وجوائز

وكرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الختام، مدير مهرجان «كان» تيري فريمو والمنتج الأمريكي لورانس بندر، وقدم المخرج يسري نصر الله التكريم لمدير مهرجان كان، وعلق الأخير على تكريمه قائلا: «لقد لمستم عواطفي بشكل كبير، هذه أول مرة لي في مصر وآمل أن أحصل في كل مرة على جائزة، وآمل أن يكون لدينا مثل هذا الدفء الذي شعرت به في توزيع الجوائز بمهرجان كان».

وتابع: «أفتخر بأنني موجود في مهرجان القاهرة السينمائي وأتشرف به حبا في يوسف شاهين، ومصر بلد عظيم في السينما، وشكرا جزيلا على التكريم».

