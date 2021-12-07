هند صبري كشفت عن وجهها الآخر المناصر للمرأة

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كشفت هند صبري عن مصدر إلهامها الفني والسبب في دخولها عالم الفن وحب السينما، وذلك خلال ندوة أقيمت الأربعاء، تحت عنوان «لأنها أبدعت» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضحت هند صبري: «فاتن حمامة كانت مصدر إلهامي خلال مشواري الفني وكنت بحبها جدا لدرجة أنني شاهدت كل أعمالها الفنية وكنت بهتم جدا بكل تفاصيلها»، وأضافت: «سعيدة بالفرص التي جاءت لي ولم أرد ضياع أي فرصة، واشتغلت وأكملت دراستي، وذهبت إلى مصر واشتغلت بها، وأيضا في تونس، وقدمت أفلاما تجارية وأفلاما فنية». وقالت: «أحب اختيار شخصيات بعيدة كل البعد عني، وتكون غير نمطية، الأدوار النسائية في السينما نمطية جدا ولم تنصف النساء في الشارع»، وأكدت هند صبري أنها تتمنى تقديم فيلم أكشن نسائي، لكن ذلك يصطدم بواقع الإنتاج الذي لا يسمح للمرأة بتقديم الأكشن لتكلفته الكبيرة، مضيفة: «حتى الكوميديا النسائية صعب تقديمها، ولكن الوحيدة التي نجحت فيها وتميزت هي ياسمين عبدالعزيز وجاءت بعد ذلك دنيا سمير غانم»، مؤكدة أن ياسمين عبدالعزيز كسرت احتكار الرجال للكوميديا.

وتابعت هند صبري كلامها مؤكدة أنها تحترم السيدة التي تكتفي بالعمل عند سن معينة، قائلة إنها كانت تتمنى أن تقوم بالإخراج قبل الأربعين ولكنها فشلت.

