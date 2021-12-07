نيللي نفت اعتزالها: دنيا سمير غانم امتداد لي

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نفت الفنانة المصرية نيللي اعتزالها الفن، وجاء ذلك خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي. وعبرت نيللى في بداية الندوة عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي وبعدها تحدثت عن الدور الذي تحلم بتقديمه وقالت: «لا يوجد شخصية معينة أريد أن أجسدها، وأهم شيء بالنسبة لي أن يكون العمل جيد بشكل عام، لأن العمل الجيد يفرض نفسه»، مضيفة: «أنا كنت شقية ومازلت، وليلى فوزي رشحتني كوجه جديد للموسيقار محمد عبد الوهاب، في مسلسل شيء من العذاب عام 1966 مع المخرج محمد علوان». وأكدت نيللي، أنها لم تعتزل الفن ولكنها رفضت الأعمال التي تعرض عليها، قائلة: «أنا معتزلتش الفن لأنه بيجري في عروقي ومقدرش ابعد عنه». مشيرة إلى إنها ترى أن الفنانة دنيا سمير غانم هي أكثر فنانة تشبهها في الوسط الفني، وإنها امتداد لها، وأضافت أنه إذا ستقدم الفوازير مرة أخرى فإن دنيا ستكون أنسب شخص لها.

