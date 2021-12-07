إلى أين سياسات التعليم؟

آراء

عند حديثي عن سياسات الادارات التعليمية المختلفة بالوطن العربي بأكمله، احب ان اسلط الضوء على العمليات التي تعيق نجاح عملية التعليم الالكتروني حيث انه وسيلة من وسائل التعلم التي تدعم وتحول التعليم من التلقين الى فكرة الابداع والتفاعل وتنمية المهارات.

فاصبحت الحواسيب والوسائط التخزينية وشبكاتها من احدث الطرق التي تتسبب بشكل كبير في ترسيخ مفهوم التعليم الذاتي، وتابع المتعلم في الاحداث ذاتها تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه بما يتلاءم ويتناسب مع خبرته ومهاراته السابقة فالنمط المتطور في نقل المعارف والمهارات ضم عدداً من التطبيقات التعليمية وغرف التدريس الافتراضية، والتعاون عبر الرقميات فائق جدا في ايجابياته بحصول المتعلم على تغذية راجعة فورية وتقلل الكلفة بما يتماشى مع اهداف التعليم من اسلوب واضح وقابلية للقياس واستراتيجيات تساعد في تحقيق تلك الاهداف التي تشتمل على واجهة الدرس ومساعدة المعلم على الغاء الاخطاء والتشخيص والدقة وعدم الكلفة، من خلال ذلك لتنظيم المادة العلمية بالعناصر المتنوعة من حيث الشكل والمظهر وادوات التنقل واضحة وسهلة وتتميز الوصلات بألوان محددة، ونستند كمعلمين في توظيفنا للتعليم الالكتروني الى النموذج المساعد والنموذج المخلوط والخالص والتقويم الذاتي وللطلاب ايضا، وفي توجهنا للمدرسة الالكترونية التي تتطلب الصفحات الشخصية للمعلم والطلبة ويتحدد بها الدرجات، ومن المعوقات التي يمكن ان نواجهها التطور السريع في المعايير القياسية العالمية، وذلك يتطلب تعديلات جسيمة ومستمرة في المقررات الالكترونية وعدم وجود وعي كاف لافراد المجتمع لما هو غير متعارف عليه من طرف بعض الجهات الرسمية.

لذا لاحظنا تطوراً كبيراً في الثلاث سنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كوفيد 19 في مجال التعليم وفي الادارة التعليمية ذاتها في وجود تقنيات رقمية يسودها نزاهة وحوكمة تقديم الخدمات التعليمية المتكاملة.

